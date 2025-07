SAP SE Aktie News: SAP SE reagiert am Vormittag positiv

So bewegt sich SAP SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 256,80 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 256,80 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 257,45 EUR zu. Bei 257,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 120.750 SAP SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Gewinne von 10,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 176,72 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 31,18 Prozent wieder erreichen.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,39 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 292,11 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 22.07.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 9,03 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

