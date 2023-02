Directors' Dealings bei sino: Insider versilbert weitere Anteile

Am 16.02.2023 wurden bei sino Directors' Dealings erfasst. Der Aktien-Deal wurde am 17.02.2023 bekannt gemacht. MMI Leisure & Capital Management GmbH, in enger Beziehung, strich das eigene Depot am 16.02.2023 um sino-Anteile zusammen. Somit schrumpfte das Portfolio um 820 Aktien zu einem Verkaufspreis von je 34,87 EUR. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 3,60 Prozent auf 34,40 EUR zu.

Die sino-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 6,50 Prozent auf 31,60 EUR ab. An diesem Tag wechselten summa summarum 265 sino-Aktien den Besitzer. Die sino-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 77,14 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 2.337.500 Wertpapiere.

MMI Leisure & Capital Management GmbH tätigte zuvor am 16.02.2023 einen Insidertrade. MMI Leisure & Capital Management GmbH stieß 90 Anteile zu jeweils 35,00 EUR aus dem eigenen Depot ab.

Redaktion finanzen.net