Directors' Dealings bei VERBIO Vereinigte BioEnergie: Führungskraft weitet Engagement aus

Am 24.11.2022 tätigte bei VERBIO Vereinigte BioEnergie eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 30.11.2022 publik gemacht. Im Portfolio von VERBIO Vereinigte BioEnergie-Vorstand Sauter, Claus kam es am 24.11.2022 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 1.080.000 Aktien zu jeweils 82,00 EUR hinzu. Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 4,60 Prozent auf 77,60 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von VERBIO Vereinigte BioEnergie zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 6,10 Prozent auf 76,30 EUR. Letztlich wurden via FSE 824 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien gekauft oder verkauft. Der Börsenwert von VERBIO Vereinigte BioEnergie beläuft sich unterdessen auf 4,64 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 63.397.900 Aktien beziffert.

Am 14.11.2022 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Krämer, Ulrike, Aufsichtsrat, verkaufte 500 Papiere zu jeweils 85,70 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Verbio