Directors' Dealings: GEA-Führungskraft bewegt Aktien

Depotänderung

Wie sich die GEA-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Am 07.01.2025 konnte bei GEA ein Insidertrade ausgemacht werden. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 10.01.2025 ein. GEA-Aufsichtsrat Renschler, Andreas vergrößerte am 07.01.2025 die eigene Aktienposition. Renschler, Andreas erwarb 543 Aktien für je 48,17 EUR. Die GEA-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,30 Prozent auf 48,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von GEA nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 0,40 Prozent auf 49,06 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 50 GEA-Aktien. Die Marktkapitalisierung von GEA beläuft sich aktuell auf 8,14 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 166.172.160 Aktien.

Vor dem Kempf, Prof. Dieter-Trade wurde die letzte Transaktion am 07.01.2025 verzeichnet. Zu diesem Zeitpunkt gingen 1.604 Anteile zu jeweils 48,16 EUR an Kempf, Prof. Dieter Aufsichtsrat.

Redaktion finanzen.net