Directors' Dealings: Insider weitet Engagement bei NFON aus

Insidertrade im Blick

Die NFON-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Werte in diesem Artikel

Für den 20.09.2024 wurde bei NFON ein Insiderdeal gemeldet. Am 24.09.2024 wurde die Transaktion bekannt. Aufsichtsrat Müller, Günter griff am 20.09.2024 bei NFON-Aktien zu. 3.159 NFON-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 5,93 EUR gekauft. Die NFON-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 5,65 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die NFON-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 5,95 EUR. NFON wird aktuell mit einem Börsenwert von 101,02 Mio. Euro gelistet. Der Streubesitz wird auf 16.561.100 Aktien beziffert.

Müller, Günter führte zuvor am 19.09.2024 das letzte Eigengeschäft durch. Es wurde ein Kauf von 1.213 NFON-Aktien zu je 5,75 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net