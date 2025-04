Directors' Dealings: Insider weitet Engagement bei Weng Fine Art aus

Aktien wechseln den Besitzer

Anleger sollten Weng Fine Art nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei Weng Fine Art am 27.03.2025 informiert. Der Handel wurde am 31.03.2025 öffentlich gemacht. Rüdiger K. Weng A+A GmbH, in enger Beziehung bei Weng Fine Art, hat am 27.03.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 500 Aktien zu je 4,74 EUR. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der Weng Fine Art-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 4,40 EUR.

Die Weng Fine Art-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,70 Prozent auf 4,50 EUR. Die Weng Fine Art-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 24,77 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 5.385.000 Aktien.

Zuvor handelte Rüdiger K. Weng A+A GmbH am 30.12.2024 mit Weng Fine Art-Anteilen. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 1.500 Aktien zu je 4,11 EUR.

Redaktion finanzen.net