Walt Disney Aktie News: Anleger schicken Walt Disney am Mittwochmittag ins Plus

Im XETRA-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 01.06.2022 12:22:00 Uhr 1,8 Prozent. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 103,86 EUR an. Bei 103,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.912 Walt Disney-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 161,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 93,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,82 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 170,00 USD.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 20.272,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.613,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Walt Disney-Bilanz für Q3 2022 wird am 09.08.2022 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,62 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

