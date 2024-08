Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 93,73 USD zeigte sich die Walt Disney-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 93,73 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,94 USD an. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,46 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 93,86 USD. Zuletzt wechselten 151.872 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 123,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 78,74 USD fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,692 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 07.05.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,70 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 21,99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,35 Prozent gesteigert.

Am 07.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,76 USD je Aktie.

