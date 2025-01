Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 111,66 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 111,66 USD. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 111,84 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 111,70 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 173.094 Stück gehandelt.

Am 29.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,81 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2024 auf bis zu 83,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 24,84 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,831 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,50 USD.

Walt Disney veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,25 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent auf 22,45 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,42 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

