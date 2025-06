Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Walt Disney im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 113,44 USD.

Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 113,44 USD. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 113,46 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 112,82 USD. Bisher wurden heute 178.855 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Am 03.12.2024 markierte das Papier bei 118,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 4,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,852 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 127,50 USD.

Am 07.05.2025 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,81 USD, nach -0,01 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,99 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,50 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 06.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 5,77 USD je Aktie aus.

