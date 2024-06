Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit roter Tendenz

Walt Disney im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 101,78 USD abwärts.

Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 101,78 USD abwärts. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 101,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,62 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 271.066 Aktien.

Am 29.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,57 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 78,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Mit einem Kursverlust von 22,64 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,688 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 132,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 07.05.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,70 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

