Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 98,02 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 98,02 USD. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 97,60 USD. Bei 98,17 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 273.500 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 26,23 Prozent zulegen. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,67 Prozent.

Walt Disney-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,692 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,00 USD an.

Am 07.05.2024 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,70 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,99 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,75 USD je Aktie aus.

