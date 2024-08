Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zieht am Nachmittag an

Kursverlauf

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 89,67 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 15:53 Uhr 2,2 Prozent. Bei 89,83 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,29 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 296.547 Walt Disney-Aktien.

Bei 123,73 USD markierte der Titel am 29.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Mit einem Kursverlust von 12,19 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,692 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,00 USD an.

Walt Disney ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,99 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,77 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

