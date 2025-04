Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Walt Disney befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 97,50 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 97,50 USD. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 96,46 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,66 USD. Zuletzt wechselten via New York 209.993 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 123,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,92 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 16,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,872 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 127,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 24,60 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,10 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Walt Disney am 07.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,49 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

