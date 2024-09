Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Walt Disney-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 88,93 USD.

Das Papier von Walt Disney konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 88,93 USD. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 89,07 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,45 USD. Zuletzt wechselten via New York 127.587 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,13 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,700 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 07.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,54 Prozent auf 23,05 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,94 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren eingebracht

Analysten sehen für Walt Disney-Aktie Luft nach oben