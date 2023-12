Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Mittag freundlich

Walt Disney im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 84,68 EUR.

Die Walt Disney-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:55 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 84,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 84,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 84,40 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 7.554 Walt Disney-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 111,28 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 23,90 Prozent niedriger. Bei 74,03 EUR fiel das Papier am 01.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 14,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 129,00 USD.

Walt Disney ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 USD gegenüber 0,30 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.241,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.150,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 06.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,38 USD fest.

