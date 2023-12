Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag kaum bewegt

Blick auf Walt Disney-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Mit einem Wert von 90,80 USD bewegte sich die Walt Disney-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Walt Disney-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 90,80 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 91,31 USD. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 90,70 USD. Bei 91,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 285.160 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD ab. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 15,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 129,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 08.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 21.241,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.150,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,41 Prozent gesteigert.

Am 06.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,38 USD je Aktie aus.

