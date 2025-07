Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag höher

So bewegt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Walt Disney-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 121,97 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 121,97 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 122,35 USD zu. Bei 122,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 273.520 Walt Disney-Aktien.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,21 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 80,10 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 52,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,865 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,99 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,50 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 06.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Walt Disney.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,79 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren eingefahren

Hochstufung und Kurszielanhebung: Jefferies zeigt sich bullish für die Disney-Aktie

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison