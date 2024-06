Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney steigt am Mittwochnachmittag

Blick auf Walt Disney-Kurs

Die Aktie von Walt Disney zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 100,98 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 100,98 USD. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 101,65 USD. Bei 101,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 211.449 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 28,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Walt Disney-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,688 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 132,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Walt Disney gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 21,99 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 21,70 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,74 USD je Walt Disney-Aktie.

