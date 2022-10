Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Walt Disney am Mittwochmittag zu

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 96,71 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 96,73 EUR. Mit einem Wert von 96,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.183 Walt Disney-Aktien.

Bei 154,66 EUR markierte der Titel am 08.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 37,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,65 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 11,61 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 160,00 USD.

Am 10.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 USD gegenüber 0,80 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 21.504,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.022,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.11.2022 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Walt Disney rechnen Experten am 09.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 3,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

