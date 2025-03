Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagnachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 98,11 USD nach oben.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 98,11 USD. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 98,40 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,45 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 330.110 Walt Disney-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,73 USD) erklomm das Papier am 29.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 26,11 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 83,92 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,872 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 127,50 USD aus.

Am 05.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,04 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,60 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,49 USD je Walt Disney-Aktie.

