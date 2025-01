Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 107,59 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 107,59 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 107,55 USD. Bei 108,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 189.074 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 13,04 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,92 USD ab. Mit Abgaben von 22,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,828 USD. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 127,50 USD.

Am 14.11.2024 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,14 USD in den Büchern gestanden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,45 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Walt Disney-Bilanz für Q1 2025 wird am 05.02.2025 erwartet. Schätzungsweise am 11.02.2026 dürfte Walt Disney die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 5,42 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

