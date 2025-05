Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Walt Disney

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 111,79 USD abwärts.

Die Walt Disney-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 111,79 USD. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 111,46 USD. Bei 112,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 557.482 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.12.2024 auf bis zu 118,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,10 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 28,35 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,750 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,865 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 127,50 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,99 Mrd. USD in den Büchern standen.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,74 USD je Aktie.

