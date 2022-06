Walt Disney Aktie News: Walt Disney am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Das Papier von Walt Disney legte um 17.06.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,3 Prozent auf 90,11 EUR. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 90,11 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,49 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 125 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2021 bei 162,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 44,38 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 16.06.2022 auf bis zu 88,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 170,00 USD an.

Am 11.05.2022 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 20.272,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.613,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.08.2022 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,54 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com