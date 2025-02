So entwickelt sich Walt Disney

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagnachmittag freundlich

21.02.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 111,08 USD.

Wer­bung

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 111,08 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,31 USD zu. Bei 111,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 351.295 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 29.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 10,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 83,92 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 24,45 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,750 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,867 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,50 USD. Walt Disney gewährte am 05.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 USD, nach 1,04 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 24,60 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,41 Mrd. USD umgesetzt worden waren. Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,48 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste Mittwochshandel in New York: Dow Jones mittags leichter Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com