Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag leichter

So bewegt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 82,59 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 82,59 USD. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,55 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 240.464 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 117,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 29,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.09.2023 auf bis zu 79,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 09.08.2023. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22.330,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.504,00 USD umgesetzt worden waren.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

