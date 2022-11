Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Walt Disney

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 2,3 Prozent auf 93,61 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 93,26 EUR aus. Bei 94,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 21.245 Stück.

Bei 142,00 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 34,08 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,32 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 8,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,25 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 08.11.2022. Das EPS belief sich auf 0,30 USD gegenüber 0,37 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.150,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.534,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Walt Disney am 07.02.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

