Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag stabil

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 96,79 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Walt Disney-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 96,79 USD. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,08 USD an. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 96,49 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 96,77 USD. Zuletzt wechselten 159.620 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,73 USD. Dieser Kurs wurde am 29.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 79,23 USD. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 18,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,700 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 127,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 07.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,25 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,26 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,05 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte Walt Disney die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,94 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Netflix-Preiserhöhungen in Sicht: Citi-Analyst prognostiziert steigende Kosten für Abonnenten

Dow Jones aktuell: Dow Jones beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone

Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags auf grünem Terrain