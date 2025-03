Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Walt Disney-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 99,06 USD ab.

Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 99,06 USD abwärts. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 98,87 USD. Bei 100,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 435.455 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 15,28 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,872 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,41 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Walt Disney-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,49 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

