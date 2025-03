Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Dienstagnachmittag

Walt Disney im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 101,28 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 101,28 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 101,39 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 100,76 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 251.336 Stück.

Am 29.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 18,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,872 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 127,50 USD angegeben.

Am 05.02.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 1,04 USD je Aktie vermeldet. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

