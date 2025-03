Notierung im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag billiger

26.03.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 101,34 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 101,34 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,18 USD aus. Bei 101,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 190.959 Walt Disney-Aktien den Besitzer. Am 29.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 18,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 83,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,19 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,872 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus. Am 05.02.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 24,60 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,41 Mrd. USD umgesetzt worden waren. Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,49 USD je Walt Disney-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt ab Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones am Mittag

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com