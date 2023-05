Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney kommt am Mittag kaum vom Fleck

Die Walt Disney-Aktie zeigte sich um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 82,29 EUR an der Tafel. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 82,35 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 81,78 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,24 EUR. Bisher wurden heute 6.192 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,33 EUR ab. Abschläge von 3,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 121,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 10.05.2023. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.815,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 20.272,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,95 USD je Aktie belaufen.

