Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag mit Abschlägen

Der Walt Disney-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 88,16 USD. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 87,87 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.981 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 126,44 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,11 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,59 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 121,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Walt Disney ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.272,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.815,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

