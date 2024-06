Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 101,90 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 101,90 USD. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 101,50 USD. Bei 101,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 280.906 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 123,73 USD markierte der Titel am 29.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 21,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,74 USD ab. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 29,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,693 USD. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 130,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 07.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney ebenfalls 0,70 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 21,99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,35 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Walt Disney am 06.08.2024 präsentieren.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

