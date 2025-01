Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 113,07 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 113,07 USD. Bei 113,39 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 111,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 233.391 Walt Disney-Aktien.

Am 29.03.2024 markierte das Papier bei 123,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 9,43 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,92 USD ab. Abschläge von 25,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,750 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,827 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 127,50 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 14.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 0,14 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 22,45 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 21,20 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 05.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Walt Disney rechnen Experten am 11.02.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 5,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

