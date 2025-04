Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 91,07 USD.

Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 91,36 USD. Bei 90,34 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 170.072 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.12.2024 auf bis zu 118,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 30,24 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 13,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,864 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 127,50 USD.

Am 05.02.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,04 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,41 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Erste Schätzungen: Walt Disney legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Disney-Aktie leichter: Nach langer Verzögerung - 'Disney Adventure' ist ausgedockt

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren eingebracht