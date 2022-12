Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Walt Disney

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 79,91 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 79,39 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.161 Walt Disney-Aktien.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 43,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 79,39 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,65 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 122,25 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 08.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 20.150,00 USD gegenüber 18.534,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,17 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

