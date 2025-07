Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag nahe Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von Walt Disney hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Walt Disney-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 119,44 USD an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Walt Disney-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 119,44 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 119,84 USD zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 119,19 USD. Bei 119,84 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 160.550 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei 124,67 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 4,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 80,10 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 32,94 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,883 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 130,00 USD angegeben.

Am 07.05.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,50 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,80 USD je Walt Disney-Aktie.

