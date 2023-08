Disney: Vorschau Quartalszahlen

Trading-Blog Roland Jegen

Wann wird Disney die Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen?



Disney wird am Mittwoch, den 09. August, nach US-Börsenschluss die Ergebnisse des dritten Quartals veröffentlichen. Ein Investoren-Call wird im Anschluss stattfinden.





Konsens zu den Quartalszahlen von Disney

Für das dritte Quartal wird ein Umsatzanstieg um 4,7 % gegenüber dem Vorjahr auf 22,5 Mrd. USD und ein Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie um 7,9 % auf 1,00 USD erwartet.



Weitere wichtige Kennzahlen für das Quartal sind:



Media & Entertainment wird voraussichtlich einen stagnierenden Umsatz von 14,35 Mrd. $ und einen Rückgang des Betriebsgewinns um 22,6 % auf 1,06 Mrd. $ verzeichnen.



Die Direct-to-Consumer-Einheit, in der das Streaming-Geschäft angesiedelt ist, wird voraussichtlich einen Betriebsverlust von 777,3 Mio. US-Dollar verbuchen.



Disney+ wird voraussichtlich 3,2 Millionen Abonnenten verlieren und den Berichtszeitraum mit 155,1 Millionen beenden.



Der Bereich Parks, Experiences & Products wird voraussichtlich einen Umsatzanstieg von 11,5 % gegenüber dem Vorjahr auf 8,24 Mrd. $ und einen Anstieg des Betriebsergebnisses um 9,7 % auf 3,46 Mrd. $ verzeichnen.

Vorschau zu den Quartalszahlen von Disney





Der Vorstandsvorsitzende Bob Iger hat kürzlich zugestimmt, für weitere zwei Jahre zu bleiben, nachdem er Ende 2022 zurückgeholt wurde, um Disney wieder zu verzaubern - eine Aufgabe, die noch nicht erfüllt ist, wenn man bedenkt, dass er in dieser Zeit einige große Aufgaben zu erledigen hat, darunter die Suche nach einem Nachfolger.



Die Disney-Aktien, die nicht weit über ihren Tiefstständen von 2023 liegen und mit einem Abschlag gegenüber ihren Konkurrenten und dem breiten Markt gehandelt werden, befinden sich in einer Krise und die Heimat der Maus braucht deingend positive Nachrichten. Im vergangenen Jahr hat sich das Wachstum verlangsamt, und in diesem Quartal werden die Gewinne zum vierten Mal in Folge sinken.



Dies ist auf eine Mischung aus Gegenwind zurückzuführen, aber die meisten Probleme hat Iger in seiner Medien- und Unterhaltungssparte, die eine Reihe von Filmstudios, Fernsehkanälen und Streaming-Diensten beherbergt.



Medienberichten zufolge hat Iger kürzlich zwei ehemalige Führungskräfte als Berater zurückgeholt, deren Hauptaufgabe darin besteht, die TV-Netzwerke und ESPN+ zu sanieren. Disney könnte sich von den TV-Sendern trennen, wenn es einen Käufer findet, der bereit ist, den richtigen Preis zu zahlen. Es wird erwartet, dass das lineare TV-Segment in diesem Quartal einen Umsatzrückgang von 6,1 % verzeichnen wird, was den vierten Rückgang in Folge bedeutet, da der Werbemarkt weiterhin schwach ist.



Für Iger sind Inhalte nach wie vor das Wichtigste, aber die Art und Weise, wie sie verbreitet werden, hat sich grundlegend geändert, da die Verbraucher immer weniger Kabelfernsehen nutzen und der Ausbruch der Streaming-Dienste die Verbraucher dazu ermutigt hat, weiterhin Kabelfernsehen zu nutzen, während die Besucherzahlen in den Kinos stark zurückgegangen sind. Es wird auch vermutet, dass Disney nach einem Partner sucht, um ESPN+ voranzutreiben.



Das bedeutet, dass Fusionen und Übernahmen in dieser Woche ein Thema für Disney sein könnten, da sie dem Unternehmen die Möglichkeit bieten, Kosten zu senken und Barmittel freizusetzen, um Investitionen in sein Kerngeschäft zu beschleunigen.



Dies ist umso bedeutender, als Disney auch unter dem Druck steht, seine Streaming-Dienste profitabel zu machen. Die Direct-to-Consumer-Sparte des Unternehmens hat seit der Ausgliederung des Segments im Jahr 2020 Betriebsverluste in Höhe von mehr als 11 Mrd. USD verbucht! Disney ist auf dem richtigen Weg, aber die Wall Street ist der Meinung, dass die Direct-to-Consumer-Sparte noch etwa ein Jahr davon entfernt ist, aus den roten Zahlen zu kommen. Jedes Anzeichen dafür, dass dies früher der Fall sein wird, würde von den Märkten begrüßt werden.





Die Tatsache, dass Disney+ in diesem Jahr Abonnenten verloren hat, macht es noch schwieriger. Das Unternehmen hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 6,4 Millionen Abonnenten verloren, was zum Teil auf eine Abwanderung in Indien nach dem Verlust der Cricket-Rechte und auf Verluste in Nordamerika zurückzuführen ist, und Analysten gehen davon aus, dass es im dritten Quartal weitere 3,2 Millionen verloren hat. ESPN+ und Hulu wachsen weiter. Disneys Schmerzen beim Streaming sind für die Märkte umso schwerer zu ertragen, als Netflix bereits profitabel ist und in diesem Jahr neue Abonnenten gewinnt.





Die andere, profitablere Hälfte von Disney sind die Themenparks, Resorts und Kreuzfahrten, die von der gestiegenen Nachfrage nach der Aufhebung der Lockdowns profitierten. Obwohl die Umsätze immer noch zweistellig steigen, was zum Teil der starken Marktmacht von Disney zu verdanken ist, wird erwartet, dass dies das langsamste Wachstum seit zwei Jahren sein wird, da sich die Vergleichswerte zu normalisieren beginnen.







Wie geht es mit der DIS-Aktie weiter?



Das Setup für Disney-Aktien sieht im Vorfeld der Ergebnisse interessant aus, wobei die Veröffentlichung der Ergebnisse das Potenzial hat, einen Ausbruch zu verursachen.



Die Disney-Aktie hat seit dem Erreichen des 2023-Hochs im Februar eine Reihe von tieferen Hochs markiert, die eine fallende Trendlinie ausbilden, die weiterhin Widerstand bietet. In den letzten drei Wochen hat sich die 85 $-Marke als zuverlässiger Boden erwiesen. Wir warten darauf, dass der Kurs aus dieser Range ausbricht.



Ein Ausbruch über die fallende Trendlinie würde es auch ermöglichen, den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt zum ersten Mal seit drei Monaten wieder zu erreichen, und würde die Tür zu einer potenziell größeren Bewegung in Richtung 94 $ öffnen. Ein Ausbruch unter die aktuelle Unterstützung birgt die Gefahr, dass der Kurs das Ende 2022 erreichten Achtjahrestief von 84 $ anvisiert, bevor neue Tiefs folgen könnten.





Quelle: Freestoxx Webtrader





