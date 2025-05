Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

So entwickelt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,5 Prozent auf 109,65 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 109,65 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 110,40 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 110,00 USD. Zuletzt wurden via New York 531.756 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei 118,60 USD erreichte der Titel am 03.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 7,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,10 USD am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 26,95 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,865 USD. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 127,50 USD.

Am 07.05.2025 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,81 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 23,50 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,99 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Walt Disney am 06.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Walt Disney.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2025 5,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Disney-Aktie zieht zweistellig an: Disney schreibt wieder schwarze Zahlen - Erwartungen übertroffen

Ausblick: Walt Disney stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Netflix-Aktie stabil: Netflix testet KI-Suche und Hochkant-Clips