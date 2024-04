Video-Interview: Tipps für Dividendenerfolg von Patrick "Dividente" Kirchberger

Dividendenstrategie

Mit Dividenden ein passives Einkommen aufbauen: Wie das geht, zeigt Patrick Kirchberger bei Instagram auf seinem Kanal dividente_official. Im Interview mit finanzen.net Ratgeber verrät er unter anderem, nach welchen Kriterien er Dividendenaktien auswählt.

Wie baue ich mir ein gutes Dividendenportfolio auf? Womit fange ich an, was muss ich beachten? Welche Methoden gibt es, um gute Dividendentitel zu finden? Über diese und weitere Fragen spricht Felix Kästner mit dem wohl bekanntesten Dividenden-Anleger Deutschlands, Patrick "Dividente" Kirchberger, in diesem Video-Interview:

