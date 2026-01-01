Beim Marktdienstleister DKSH wird Natale Capri alleiniger Leiter des Geschäftsbereichs Performance Materials. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX vor leichten Verlusten -- Asiens Börsen in Rot -- HSBC, Fraport, Amazon, TSMC im Fokus BAT schließt Fabrik in Südafrika wegen Schwarzmarkt-Boom. UBS: Erste Genehmigung für nationale Bankenlizenz in den USA. KlöCo-Aktie: US-Übernahme durch Worthington im Milliarden-Wert. Inflationsrate fällt im Dezember unter EZB-Zielwert.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung