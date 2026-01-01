GNW-News: GeekyAnts kündigt Expo-Feature mit Co-Founder Sanket Sahu über In-Browser-Entwicklungsinfrastruktur an
^SAN FRANCISCO, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sanket Sahu, Co-Founder von
GeekyAnts
services) und Entwickler von
gluestack, gab kürzlich Einblicke in seine Arbeit und wurde in einem technischen
Artikel von Expo vorgestellt.
Die Publikation mit dem Titel?How I built a dev server completely in the
browser" (?So habe ich einen Dev-Server komplett im Browser entwickelt") bietet
eine eingehende Analyse der bahnbrechenden browser-nativen Architektur, die von
GeekyAnts entwickelt wurde, um die Zukunft von Entwicklungsumgebungen
voranzutreiben.
Indem sich GeekyAnts auf komplexe organisatorische Anforderungen und
Produktinnovationen konzentriert, nimmt das Unternehmen weiterhin eine
Vorreiterrolle bei der Modernisierung von Legacy-Systemen ein. Der Artikel
zeigt, wie unsere browserbasierten Infrastrukturentwicklungen weiterhin den
Standard für das React Native-Ökosystem
native-developers) definieren.
Der vollständige technische Artikel, der den architektonischen Wandel hin zu
Vorschau-Updates unter 100 ms und KI-gestützten Entwicklungs
(
services)-Workflows detailliert
beschreibt, kann direkt im Expo-Blog abgerufen werden:
[Link zum Expo-Artikel
browser)].
Kontaktinformationen
GeekyAnts Inc.
315 Montgomery Street, 9th & 10th Floors
San Francisco, CA 94104, USA
+1 845 534 6825
info@geekyants.com (mailto:info@geekyants.com)
www.geekyants.com/en-us
