GNW-News: GeekyAnts kündigt Expo-Feature mit Co-Founder Sanket Sahu über In-Browser-Entwicklungsinfrastruktur an

16.01.26 10:15 Uhr

^SAN FRANCISCO, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sanket Sahu, Co-Founder von

GeekyAnts (https://geekyants.com/service/hire-web-app-development-

services?utm_source=globenewswire.com&utm_medium=referral) und Entwickler von

gluestack, gab kürzlich Einblicke in seine Arbeit und wurde in einem technischen

Artikel von Expo vorgestellt.

Die Publikation mit dem Titel?How I built a dev server completely in the

browser" (?So habe ich einen Dev-Server komplett im Browser entwickelt") bietet

eine eingehende Analyse der bahnbrechenden browser-nativen Architektur, die von

GeekyAnts entwickelt wurde, um die Zukunft von Entwicklungsumgebungen

voranzutreiben.

Indem sich GeekyAnts auf komplexe organisatorische Anforderungen und

Produktinnovationen konzentriert, nimmt das Unternehmen weiterhin eine

Vorreiterrolle bei der Modernisierung von Legacy-Systemen ein. Der Artikel

zeigt, wie unsere browserbasierten Infrastrukturentwicklungen weiterhin den

Standard für das React Native-Ökosystem (https://geekyants.com/hire-react-

native-developers?utm_source=globenewswire.com&utm_medium=referral) definieren.

Der vollständige technische Artikel, der den architektonischen Wandel hin zu

Vorschau-Updates unter 100 ms und KI-gestützten Entwicklungs

(https://geekyants.com/ai/ai-development-

services?utm_source=globenewswire.com&utm_medium=referral)-Workflows detailliert

beschreibt, kann direkt im Expo-Blog abgerufen werden:

[Link zum Expo-Artikel (https://expo.dev/blog/how-to-build-a-dev-server-in-the-

browser)].

Kontaktinformationen

GeekyAnts Inc.

315 Montgomery Street, 9th & 10th Floors

San Francisco, CA 94104, USA

+1 845 534 6825

info@geekyants.com (mailto:info@geekyants.com)

www.geekyants.com/en-us

