Verkäufe im Blick

Daimler Truck hat im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich weniger Nutzfahrzeuge verkauft als noch im Vorjahr.

Daimler Truck hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 422.510 Nutzfahrzeuge verkauft, das sind 8 Prozent weniger als im Vorjahr. Das vergleichsweise kleine Busgeschäft verzeichnete mit plus 2 Prozent einen leichten Zuwachs, wie aus einer Mitteilung des Nutzfahrzeugherstellers hervorgeht.

Nach Regionen belastete den DAX-Konzern das Geschäft auf dem weltweit wichtigsten Lkw-Markt: In Nordamerika sackte der Absatz um 26 Prozent auf 141.814 Einheiten ab. Im Schlussquartal gaben die Absätze in Nordamerika sogar um 27 Prozent nach. In Europa erzielte Daimler Truck mit der Marke Mercedes-Benz (MB) im Gesamtjahr - dank eines guten Schlussquartals - mit 159.871 Einheiten einen nahezu unveränderten Absatz. Alleine im vierten Quartal zog der Absatz von MB um 11 Prozent an.

Erfreulich war ein Anstieg der Verkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge insgesamt von 67 Prozent auf 6.726 Einheiten. Im XETRA-Handel verliert die Daimler Truck-Aktie zeitwesei 1,37 Prozent auf 41,07 Euro.

