DAX23.713 ±-0,0%ESt505.378 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +4,0%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin97.180 +1,9%Euro1,1713 ±0,0%Öl67,08 +0,8%Gold3.649 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Oracle 871460 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Börsen uneins erwartet -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- Oracle verfehlt Prognosen -- NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Nebius-Aktie schwankt nach Milliardenvertrag mit Microsoft - Analysten weiter optimistisch Nebius-Aktie schwankt nach Milliardenvertrag mit Microsoft - Analysten weiter optimistisch
DEUTZ-Aktie tiefer: Chef betrachtet Erfahrungen als Spitzensportler als Vorteil für Managertätigkeit DEUTZ-Aktie tiefer: Chef betrachtet Erfahrungen als Spitzensportler als Vorteil für Managertätigkeit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!

Dobrindt: Brandanschlag auf Stromnetz war gründlich geplant

10.09.25 15:03 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat den vermutlich linksextremistischen Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin-Adlershof als gezielte und gründlich geplante Tat eingeordnet. Es sei auffällig, "dass gezielt offensichtlich diese Verteilerstationen ausgesucht worden sind und nicht willkürlich", sagte Dobrindt. "Das heißt, man hat sich darauf vorbereiten müssen, man hat Analysen erstellen müssen, an welcher Stelle man das Netz hier attackieren will, um einen möglichst großen Schaden auszuüben."

Wer­bung

Dobrindt sagte weiter, die Polizei könne aktuell noch nicht sicher sagen, ob das im Internet veröffentlichte Bekennerschreiben tatsächlich von den Tätern stamme. Klar sei aber, man habe es hier ganz offensichtlich mit einer Gruppe zu tun, "die die Bereitschaft hat, gegen unsere Gesellschaft auch gewaltsam vorzugehen"./rab/DP/jha