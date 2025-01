Donnerstagshandel in Wien: Schlussendlich Gewinne im ATX

ATX-Performance im Blick

Der ATX performte zum Handelsschluss positiv.

Zum Handelsschluss ging es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,85 Prozent nach oben auf 3.852,11 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 117,867 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,015 Prozent auf 3.820,39 Punkte an der Kurstafel, nach 3.819,81 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3.852,11 Punkte, das Tagestief hingegen 3.819,86 Zähler.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,191 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 30.12.2024, den Stand von 3.663,01 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 30.10.2024, einen Stand von 3.545,72 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3.455,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5,34 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.863,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.609,95 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit CA Immobilien (+ 2,69 Prozent auf 23,66 EUR), Wienerberger (+ 2,48 Prozent auf 28,06 EUR), CPI Europe (+ 2,06 Prozent auf 16,84 EUR), BAWAG (+ 2,06 Prozent auf 86,75 EUR) und voestalpine (+ 1,89 Prozent auf 19,94 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Mayr-Melnhof Karton (-1,69 Prozent auf 75,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,01 Prozent auf 34,35 EUR), Raiffeisen (-0,55 Prozent auf 21,56 EUR), UNIQA Insurance (-0,25 Prozent auf 8,11 EUR) und Erste Group Bank (-0,23 Prozent auf 60,80 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 340.771 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,292 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 4,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 10,74 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

