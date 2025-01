Tokio gut behauptet -- Deutsche Bank mit Gewinneinbruch -- Microsoft schlägt Gewinnerwartungen -- Tesla bleibt unter den Erwartungen -- Meta im Fokus

Gute Vorgaben aus den USA und Asien schoben auch den deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte an. Vor allem in den USA hatten sich die KI-Sorgen nach dem DeepSeek-Schock vom Montag wieder gelegt und Tech-Werte eine kräftige Erholung verzeichnet. Der DAX könnte seine chart- und markttechnische Konsolidierung nun doch schon wieder schneller verlassen, als gestern noch vermutet, schrieb Analyst Martin Utschneider von Finanzethos laut "dpa-AFX".

Der DAX eröffnete höher und stieg im Anschluss weiter. Dabei markierte er ein neues Allzeithoch bei der Marke von 21.671,59 Zählern. Er schloss 0,97 Prozent im Plus bei 21.637,53 Einheiten. Der TecDAX stieg zum Handelsbeginn bereits an und verbuchte auch danach weitere Gewinne. Er notierte letztlich 0,46 Prozent höher bei 3.698,58 Punkten.

Marktbeobachter erwarteten am Mittwoch schon im Vorfeld ein vorsichtiges Geschäft an Europas Börsen, bevor die US-Notenbank Fed am Abend ihren Leitzinsentscheid bekanntgab. Das Zinsniveau bleibt unverändert. Nun steht vor allem im Fokus, wie Fed-Chef Powell den Forderungen von Präsident Trump nach Senkungen entgegentreten wird.

Der EURO STOXX 50 startete kaum bewegt, legte aber schon kurz darauf zu und stand deutlich im Plus. Er beendete den Handel 0,61 Prozent im Plus bei 5.227,43 Einheiten.

Trotz starker Quartalszahlen des europäischen Halbleiterzulieferers ASML , erfuhr der Technologiesektor keine Erholung. Nichts desto trotz attestierten Händler dem US-Aktienmarkt trotz der Unsicherheiten rund um die Gewinnaussichten großer Tech-Konzerne im KI-Sektor und der geplanten US-Importzölle eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. "Ruhe ist nach der KI-Aufruhr an den Finanzmärkten eingekehrt, der eine Verkaufswelle ausgelöst hat, wobei Investoren starke Rückgänge als Kaufgelegenheit sehen", erklärte Marktstrategin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown in diesem Zusammenhang gegenüber Dow Jones Newswires.

Die japanische Börse kann sich am Donnerstag gut behaupten.

In Tokio verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (06:44 Uhr) einen kleinen Gewinn von 0,14 Prozent bei 39.468,34 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ruhte der Börsenhandel aufgrund der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest weiterhin. Zuletzt wurde am Montag gehandelt, da gab der Shanghai Composite um marginale 0,06 Prozent auf 3.250,60 Zähler nach. Das Geschäft ruht auch noch für den Rest der Woche.

Auch in Hongkong wurde aufgrund der Feiertage nicht gehandelt: Der Hang Seng verbuchte am Dienstag zuletzt ein kleines Plus von 0,14 Prozent auf 20.225,11 Einheiten.

Der Leitzinsentscheid der US-Notenbank am Vorabend brachte keine Überraschung und auch für März oder Mai wird eine Zinssenkung von den Marktteilnehmern als wenig wahrscheinlich gesehen.

Derweil fielen die Quartalszahlen einiger großer US-Technologieunternehmen durchwachsen aus.

