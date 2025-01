Millionenschwere Investition

Die Trump Media and Technology Group plant mit der Einführung von Truth.Fi den Einstieg in den Finanzmarkt. Mit Investitionen von bis zu 250 Millionen US-Dollar will das Unternehmen ein neues Finanzprodukt-Ökosystem schaffen - mit Fokus auf Kryptowährungen.

• Trump Media startet Finanztechnologie-Marke "Truth.Fi"

• Investitionsstrategie umfasst bis zu 250 Millionen US-Dollar

• Fokus auf maßgeschneiderte Investmentvehikel und Kryptowährungen

Trump Media startet Finanzmarkteintritt mit Truth.Fi

Die Trump Media and Technology Group (TMTG) gibt bekannt, dass sie ihre Aktivitäten auf den Finanzdienstleistungs- und FinTech-Sektor ausdehnt. Die neue Marke Truth.Fi wird das Unternehmen in den Bereichen Finanzprodukte und dezentrale Finanzdienstleistungen (DeFi) positionieren. Dies wurde am 29. Januar 2025 in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Entscheidung, in den Finanzmarkt einzutreten, kommt nach dem Erfolg der sozialen Plattform Truth Social und des Streaming-Dienstes Truth+.

Mit dem Ziel, die eigenen Barmittel von über 700 Millionen US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2024) zu diversifizieren, plant TMTG eine Investition von bis zu 250 Millionen US-Dollar. Diese Investition soll von Charles Schwab verwaltet werden und umfasst nicht nur traditionelle Anlageformen, sondern auch maßgeschneiderte Lösungen wie börsengehandelte Fonds (ETFs) und maßgeschneiderte separat verwaltete Konten (SMAs). Die Einführung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen oder krypto-bezogenen Wertpapieren ist ebenfalls Teil der Strategie, um das Portfolio breit aufzustellen.

Partnerschaften und Strategien zur Investition

Für die Entwicklung und Verwaltung der Investmentprodukte arbeitet TMTG eng mit Charles Schwab zusammen, das das Unternehmen bei der Erstellung und Beratung der Truth.Fi-Produkte unterstützen wird. Auch Yorkville Advisors, eine Tochtergesellschaft von Yorkville, wird als registrierter Anlageberater fungieren und sich auf die Entwicklung von Finanzprodukten konzentrieren, die in Wachstums-, Fertigungs- und Energieunternehmen investieren. Laut der Pressemitteilung wird auch ein besonderer Fokus auf Investitionen gelegt, die die "Patriotische Wirtschaft" stärken sollen.

TMTG-CEO und Vorsitzender Devin Nunes erklärte, dass Truth.Fi eine natürliche Erweiterung des Unternehmens darstelle. "Truth.Fi ist eine natürliche Erweiterung der Truth-Social-Bewegung. Wir haben damit begonnen, eine Social-Media-Plattform für freie Meinungsäußerung zu schaffen, einen ultraschnellen TV-Streaming-Dienst hinzuzufügen und jetzt gehen wir in den Bereich der Anlageprodukte und dezentralen Finanzen. Die Entwicklung von American-First-Investmentvehikeln ist ein weiterer Schritt in Richtung unseres Ziels, ein robustes Ökosystem zu schaffen, durch das amerikanische Patrioten sich vor der ständigen Bedrohung von Streichungen, Zensur, De-Banking und Datenschutzverletzungen durch Big Tech und woke Unternehmen schützen können.", wird Nunes in der Pressemitteilung zitiert.

So reagiert die Trump Media-Aktie

Die Ankündigung der neuen Finanzmarke hat bei den Investoren und an den Börsen erste Reaktionen hervorgerufen. Die Aktien der Trump Media and Technology Group legen an der NASDAQ zeitweise 7,12 Prozent auf 32,18 US-Dollar zu.

