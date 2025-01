Beiersdorf-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Beiersdorf-Aktie Buy in jüngster Analyse

Aktienbewertung

Die Beiersdorf-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 164 auf 168 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Vorteile der strategischen Expansion dürften in den nächsten zwei Jahren stärker gewürdigt werden, schrieb Analyst Fulvio Cazzol am Donnerstag angesichts eines für 2025 und 2026 erwarteten überdurchschnittlichen Wachstums aus eigener Kraft.

Aktienbewertung im Detail: Die Beiersdorf-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 12:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 129,65 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 29,58 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 35.186 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für das Beiersdorf-Papier um 4,6 Prozent aufwärts. Experten kalkulieren am 26.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2025 / 17:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



