Lagerbestände im Fokus

Der Preis für europäisches Erdgas hat am Donnerstag den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr erreicht.

Zeitweise wurde der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam mit 52,37 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. So teuer war europäisches Erdgas zuletzt im Oktober 2023.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Seit Mittwoch hat sich Erdgas um etwa sechs Prozent verteuert. Am Markt wird derzeit verstärkt auf die Entwicklung der Lagerbestände geschaut. In einigen europäischen Ländern gebe es Überlegungen, mit dem Nachfüllen der Gasspeicher früher zu beginnen, heißt es. Zudem seien mögliche Anreize zum Auffüllen der Speicher im Gespräch, was die Nachfrage nach Erdgas steigern könnte und den Preis stütze.

In einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg wird Bernhard Painz, Vorstandsmitglied der Austrian Gas Grid Management AG, mit Aussagen zu den Speicherzielen in der Europäischen Union zitiert. Demnach gebe es am Markt die Erwartung, "dass die Wiederbefüllung der Speicheranlagen bei Bedarf durch staatliche Maßnahmen gewährleistet wird".

Wie aus jüngsten Daten des europäischen Gasspeicherverbands GIE hervorgeht, lag der Gesamtfüllstand der Erdgasspeicher in Deutschland am 28. Januar bei 57,40 Prozent. Zu Beginn des Jahres hatte der Füllstand der deutschen Speicher knapp 80 Prozent betragen, zum gleichen Zeitpunkt des vergangenen Jahres waren es rund 75 Prozent.

Der aktuelle deutsche Füllstand liegt damit aber etwas höher als der Füllstand aller europäischer Gasspeicher.

/jkr/jsl/mis

AMSTERDAM (dpa-AFX)